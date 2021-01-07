Son dakika! Uganda, sınır ihlali yapan 15 Güney Sudan askerini serbest bıraktı - Son Dakika

Sınır ihlali yaparak Uganda topraklarına giren 15 Güney Sudan askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Uganda Halk Savunma Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, "Sınır ihlali yaparak 2 ay önce Uganda topraklarına giren 15 Güney Sudan askeri serbest bırakıldı ve ülkesine iade edildi." ifadesi kullanıldı.

Ugandalı yetkililer, Güney Sudan askerlerini, "sınır ihlali yaparak Uganda vatandaşlarına zarar vermek ve iki ülke sınır güvenliğini tehlikeye atmakla" suçluyor.

Güney Sudan Temsilcisi Ozirom Odum, Uganda'ya teşekkürlerini ileterek, askerlerin serbest bırakılmasının barış ve istikrar için önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uganda ile Güney Sudan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.