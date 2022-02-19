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Son Dakika | Ukrayna: "2 asker öldü, 4 asker yaralandı" - Son Dakika

Son Dakika | Ukrayna: "2 asker öldü, 4 asker yaralandı"

19.02.2022 22:46
Son Dakika | Ukrayna: "2 asker öldü, 4 asker yaralandı"

Son dakika haberleri: Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde bir askerin daha hayatını kaybetmesi üzerine son 24 saatte 2 askerin öldüğü 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde bir askerin daha hayatını kaybetmesi üzerine son 24 saatte 2 askerin öldüğü 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donbass'daki son duruma yönelik yapılan açıklamalarda, bugün 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucu 70 kez sınır ihlalinin tespit edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada durumun kontrol altında olduğu, gerektiğinde Rusya'ya aynı yolla cevap verileceği ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna Ordusu, ayrılıkçılara ait bir İnsansız Hava Aracı'nın düşürüldüğü açıkladı. - KİEV

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Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ukrayna: '2 asker öldü, 4 asker yaralandı' - Son Dakika


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