Son Dakika | Ukrayna Acil Durum Servisi: "7 günde 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Son Dakika | Ukrayna Acil Durum Servisi: "7 günde 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti"

02.03.2022 16:32
Son Dakika | Ukrayna Acil Durum Servisi: "7 günde 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti"

Son dakika habere göre Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda ağır kayıplar verildiği belirtilerek, "160 saati aşan sürede Ukrayna ve tüm Ukrayna halkı, Rus ve Belarus'un sinsi saldırılarına maruz kalıyor, her saat kadınlarımız ve çocuklarımız hayatını kaybediyor. Rusya savaşın ilk 7 gününde altyapılar, hastaneler, kreşler ve konutları yok etti. Bu süre zarfında 2 binden fazla Ukraynalı sivil hayatını kaybetti" denildi. Can kayıplarının daha da artmaması için çalışıldığının aktarıldığı açılamada, "Düşman bombardımanı sonrasında çıkan 400'ün üzerinde yangın söndürüldü. 500'ün üzerinde insan tahliye edildi. 150'den fazla insanın hayatını kurtarmayı başardık. 10 kurtarma görevlisi ise hayatını kaybetti, 13 görevli yaralandı" ifadeleri kullanıldı. İnsani yardım sağlayan Polonya'ya ve Ukrayna'ya komşu diğer ülkelere teşekkür edildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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