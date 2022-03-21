Son dakika... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün 7 insani koridordan 4'ü çalıştı" - Son Dakika
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Son dakika... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün 7 insani koridordan 4'ü çalıştı"

21.03.2022 09:22
Son dakika... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün 7 insani koridordan 4'ü çalıştı"

Son dakika haber... Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4'ünün çalışabildiğini duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4'ünün çalışabildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, Mariupol'den sivil tahliyelere yarın da devam edileceğini aktaran Vereşuk, "Yarın sabah Zaporijya'dan Mariupol yönüne 5 otobüs daha göndermeyi planlıyoruz. Otobüslerin bir kısmının yarına ulaşması ve Mariupol sakinlerinin Manguş kentinden ve ayrıca Melekino başta olmak üzere Manguş bölgesindeki kıyı yerleşimlerinden tahliye edilmesi için bugün görüşmeler yaptık. Berdyansk'ta yakıt ikmali yapmaya devam edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mariupol sakinlerinin özel araçları güzergah boyunca hareket ediyor" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün 7 insani koridordan 4'ü çalıştı' - Son Dakika


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