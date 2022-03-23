Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor

23.03.2022 04:43
Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, " Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı! Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı! Ukrayna: 'Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı'Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı Ukrayna: 'Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı'Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında 'belirgin' rol oynamasını bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 04:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement