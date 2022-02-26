Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi - Son Dakika
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Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi

26.02.2022 16:43

Son dakika: Rusya işgalinin 3. gününde çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yenileyen Zelenski, "Cumhurbaşkanı arkadaşım Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününe girilirken, iki ülkenin müzakere masasındaki görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve Putin, ordusuna tekrar ilerleme talimatı verdi. Çatışmalar şiddetle sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, "Cumhurbaşkanı arkadaşım Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BOĞAZLAR ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Sözlerinin devamında Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yenileyen Zelenski, "Rusya'nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri destek son derece önemlidir. Ukrayna asla unutmayacak" dedi.

Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi

ERDOĞAN, HAYATINI KAYBEDEN UKRAYNALILAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler ele alındığı görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu."

Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi
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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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