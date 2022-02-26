Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yeniledi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününe girilirken, iki ülkenin müzakere masasındaki görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve Putin, ordusuna tekrar ilerleme talimatı verdi. Çatışmalar şiddetle sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, "Cumhurbaşkanı arkadaşım Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Türkiye'nin Rus gemilerine boğazları kapatma talebini yenileyen Zelenski, "Rusya'nın savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri destek son derece önemlidir. Ukrayna asla unutmayacak" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler ele alındığı görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu."
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