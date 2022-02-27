Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya müzakerelerin İstanbul'da olmasını önerdi - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan tarihi savaşta 4. güne girildi. Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Ukraynalılar da direnişlerine devam ediyor. Tam da bu sırada savaşla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Rusya heyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nın temsilcilerini kapsıyor.

MOSKOVALI YETKİLİLER UKRAYNA TARAFINI BEKLİYOR

Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.

GÖRÜŞMELER İÇİN ŞART KOŞTULAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den de Kremlin'e yanıt gecikmedi. Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

BELARUS'U İSTEMEDİ, İSTANBUL'U ÖNERDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkesine Belarus yönünden saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bu ülkede görüşme yapmak istemediklerini belirtti. Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi. Zelenski'nin İstanbul'u önermesinin nedeninin ise Belarus'un tarafsız olmadığını düşünmesinden kaynaklı olduğu belirtildi.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.

SABAH SAATLERİNDE HARKOV'A GİRDİLER

Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken, Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri geliyor.