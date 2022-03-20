Son dakika: Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi

20.03.2022 00:24
Son dakika: Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi

Son dakika haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya'ya dönmek istemediğini dile getirdi.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi - Son Dakika


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