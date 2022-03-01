Son dakika: Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor

01.03.2022 19:33
Son dakika: Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor

Son dakika haberleri... Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında Odessa şehrinden kalkan 2 otobüs Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İşlemlerinin ardından bekleme salonuna geçen Türk vatandaşlarına Türk Kızılay Edirne Şubesince ikramda bulunuldu.

"4 bombanın atıldığını çok yakından duyduk

Meltem Layık, Ukrayna'da zor bir sürecin yaşandığını söyledi.

Evcil hayvanını da yanında getiren Layık, büyük bir aksilik yaşamadan gelmeyi başardıklarını belirtti.

Evlerini kapatıp ülkeden ayrıldıklarını anlatan Layık, "Konsolosluk çok yardımcı oluyor. Oradaki vatandaşlar her şeyleri hazırlasınlar, kapılarını kilitleyip Konsolosluğa gitsinler ve otobüslerle ülkeye gelsinler. Biz 4 bombanın atıldığını çok yakından duyduk. Evimize çok yakındı ve çok stresli geçti. Sonraki günlerde de bomba sesleri duyduk ve ardından gelmeye karar verdik. Ülkemize sağ salim geldiğimiz için mutluyuz. " diye konuştu.

"Giderken önümüzde bomba patladı"

Mehmet Akıncı ise evlerinin yakınına uçaktan atılan bombaların düştüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının tahliye işlemlerinde kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Akıncı şunları kaydetti:

"Giderken önümüzde bomba patladı, başka yoldan gittik. Çocukların çığlık sesleri, ailelerin feryatları bizi çok üzüyor. Ukrayna halkına yardım diliyorum. Türkiye'ye gelince sevinçle dolduk. Bayrağımızı görmek şeref ve onur. Ülkemiz çok büyük bir devlet. Bu anı yaşamak çok güzel ancak orada kalanlar için üzülüyoruz. Oradakilere Türk halkı olarak kapımız her zaman açık."

Faruk Sezer de aracıyla yolda giderken atılan bombalara şahit olduğunu anlatarak "Çok zor günler yaşanıyor. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar daha sonra yaşadıkları şehirlere gitmek üzere Edirne'den ayrıldı.

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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