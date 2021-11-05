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Son dakika: Ukrayna'da "Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi" paneli düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: Ukrayna'da "Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi" paneli düzenlendi

05.11.2021 22:28
Son dakika: Ukrayna'da

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, "Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi" konulu panel gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, " Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi" konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi Ukrayna Temsilcisi Marina Gonçaruk, Azerbaycan'ın Türkiye gibi Ukrayna'nın stratejik partnerlerinden biri olduğunu belirterek, iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamasının bölgeye istikrar ve barış getirdiğini anlatan Gonçaruk, bunun sadece Azerbaycan değil tüm bölge için yeni bir sayfa açtığını aktardı.

Özgür Kırım Derneği Başkanı Taras Berezovets de Karabağ'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini ve 30 sene işgal altında kalmış topraklardaki yıkımın boyutlarına tanıklık ettiğini dile getirdi.

Bölgede altyapı çalışmalarına başlandığını hatırlatan Berezovets, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi tecrübesinin Ukrayna tarafından incelenmesinin önemini vurguladı.

Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna'da 'Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna'da "Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Zaferi" paneli düzenlendi - Son Dakika
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