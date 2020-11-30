Son dakika: Ukrayna'da hastanede elektrik gidince 2 entübe hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Ukrayna'da hastanede elektrik gidince 2 entübe hasta hayatını kaybetti

30.11.2020 16:29
Son dakika: Ukrayna'da hastanede elektrik gidince 2 entübe hasta hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın batısında bir hastanede elektrik kesintisi nedeniyle entübe edilmiş 2 Covid-19 hastası hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın batısında bir hastanede elektrik kesintisi nedeniyle entübe edilmiş 2 Covid-19 hastası hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Livov bölgesindeki Jolkovskaya hastanesinde yaşanan sağlık skandalı ülkeyi ayağa kaldırdı. Otuz dakikalık elektrik kesintisinin yaşandığı hastanede, otomatik devreye girmesi gereken jeneratör çalışmayınca oksijen tüpüne bağlı 2 entübe hasta hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay üzerine bölge sakinleri hem hastane hem de ülke yönetimine tepki gösterdi. Gösterilen tepkilerin artması üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı ve Ukrayna Sağlık Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşanan skandal üzerine açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Bu olay 2 insanımızın hayatına mal oldu. Böyle bir şey bir daha yaşanmamalı ve her hastane bu senaryoya hazır olmalı. Gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Korkunç bir trajedi"

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, olayın kabul edilemez bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Bu korkunç trajedi kabul edilemez. Hastanede olan ve kesinti sırasında otomatik çalışması gereken dizel jeneratör çalışmadı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özel araştırma ekibi tarafından olaya ilişkin inceleme sürüyor. Bu olayın bir daha yaşanmaması için Ukrayna genelindeki tüm hastanelerini kontrol edeceğiz. Konu şahsi takibim altındadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre vaka sayısı 9 bin 946, hastaneye kaldırılan hasta sayısı bin 161, iyileşen kişi sayısı 5 bin 771 ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 114 olarak bildirildi. - KİEV

Elektrik Kesintisi, Koronavirüs, Hastane, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna'da hastanede elektrik gidince 2 entübe hasta hayatını kaybetti - Son Dakika


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