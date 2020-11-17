Son dakika: Ukrayna'da karantina protestosunda arbede - Son Dakika

Son dakika: Ukrayna'da karantina protestosunda arbede

17.11.2020 14:43
Son dakika: Ukrayna'da karantina protestosunda arbede, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan karantina yasaklarını protesto eden bir grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan karantina yasaklarını protesto eden bir grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan yasakları protesto ediyor. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, milletvekillerinin parlamentoya girişini engelleyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Polis, yaşanan arbede sırasında göstericilere karşı göz yaşartıcı sprey kullandı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında cumartesi 00.00'dan pazartesi 00.00'a kadar bazı kısıtlamalara gidilmesine karar verdi. Yasak kapsamında ülkede hafta sonları eczane, market, akaryakıt istasyonu, veteriner gibi bazı yerler dışındaki tüm işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. 14 Kasım'da başlayan uygulamanın 30 Kasım'a kadar geçerli olacağı fakat gerek görülürse süresinin uzatılabileceği açıklandı.

İşletme sahipleri ayrıca, şahıs şirketlerine yazar kasa kullanma zorunluluğu getiren yasayı da protesto ediyor.

RESTORAN SAHİPLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ülkede hafta sonu uygulanan kısıtlamalar, yılbaşı sezonu öncesi satışları büyük darbe alması beklenen perakendecilerin tepkisine neden oldu. Ukrayna Alışveriş Merkezleri Konseyi, 'hafta sonu karantinası' adı verilen uygulama nedeniyle mağazaların cirolarının bir ayda yüzde 40 azalabileceğini öngördü. Restoran ve kafe sahipleri de yasağı protesto etmek için sokağa döküldü

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 968 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 557 bin 657'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 159 artarak toplamda 9 bin 856'ya çıktı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna'da karantina protestosunda arbede - Son Dakika


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