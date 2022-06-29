Son dakika... Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Son dakika... Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor

29.06.2022 16:25
Son dakika... Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus kuvvetlerince füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus kuvvetlerince füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırıda 18 sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen Kremençuk kentinde, enkaza dönen bölgede tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor.

Son bilgilere göre 36 kişinin kayıp olmasına ve 61 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı sonucu yerle bir olan alışveriş merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kent sakinleri, şerit çekilen ve izin alınmadan içeriye girmenin mümkün olmadığı alandaki çalışmaları uzaktan merakla izliyor.

Amstor'la beraber vurulan fabrika gazetecilerin ziyaretine açıldı

Öte yandan, Amstor'ın yanında yer alan ve Rusların fırlattığı ikinci füze ile vurulan "Kremençuk Yol İnşat Makineleri Fabrikası" gazetecilerin ziyaretine açıldı.

Burada basın mensuplarına rehberlik yapan fabrikanın personelden sorumlu Müdür Yardımcısı Viktor Shibko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Haziran'da öğle saatlerinde kente yönelik iki füzenin atıldığını, bir füzenin Amstor'a diğerin ise fabrikaya düştüğünü söyledi.

Saldırı sonucu iki fabrika çalışanının yaralandığını bilgisini paylaşan Shibko, "Fabrikada sadece yol inşaatları için kullanılan araçlar ve özel ekipmanlar üretiliyor." diye konuştu.

Fabrikada herhangi bir askeri aracın veya ekipmanın üretilmediği ve saklanmadığını ifade eden Shibko, "Bizim altyapımız buna uygun değil. Böyle bir imkanımız mevcut değil." dedi.

Füze saldırı sonucu fabrikada yol inşaat araçları üretilen hangar ile yanında işçiler için sebzelerin yetiştirildiği seranın hasar gördüğüne dikkati çeken Shibko, "Fabrikamız ile Amstor arasındaki mesafe 50-70 metredir." dedi.

Amstor alışveriş merkezine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirmişti.

Konaşenkov, Kremeçuk saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alışveriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."

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Kaynak: AA

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