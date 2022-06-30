Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor

30.06.2022 04:34
Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus kuvvetlerince füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus kuvvetlerince füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıda 18 sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen Kremençuk kentinde, enkaza dönen bölgede tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor. Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenler anısına alışveriş merkezi yakınındaki bir alana çiçek ve oyuncak bırakıldığı görüldü.

YORUMLAR
500
KREMENÇUK - Alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat drone ile görüntülendi KREMENÇUK - Alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat drone ile görüntülendi KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

alışveriş, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 04:39:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement