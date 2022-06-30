Ukrayna 'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus kuvvetlerince füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezinin enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıda 18 sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen Kremençuk kentinde, enkaza dönen bölgede tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor. Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenler anısına alışveriş merkezi yakınındaki bir alana çiçek ve oyuncak bırakıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Ukrayna'da Kremençuk kentinde vurulan alışveriş merkezinde saldırı izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika

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