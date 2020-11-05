Son Dakika | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

05.11.2020 10:26
Son Dakika | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 850 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 430 bin 467'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 193 artışla 7 bin 924 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1269 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 8 bin 378 artarak 184 bin 782'ye ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 20 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 401'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 401 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 49 bin 259, iyileşenlerin sayısı 2 bin 289 artarak 33 bin 459'a yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 401 vakanın görülmesiyle ülkede günlük tespit edilen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Ülkede 3 bin 260 kişi karantinada, 4 bin 489 kişi hastanelerde ve 2 bin 446 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 494 artarak 114 bini geçti.

Virüsten 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1873'e, iyileşenlerin sayısı 246 artarak 107 bin 139'a ulaştı.

Ülkede 340'ı çocuk 5 bin 223 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 148 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarına yurt dışına seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 535 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 61 bin 309'a çıktı.

Ülkede 528 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 52 bin 343'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1167'ye yükseldi.

Evlerinde 3 bin 746 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 430 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 153 artarak 67 bin 932'ye, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 artarak 579'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 111 artarak 65 bin 112 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 241 hastanın tedavisi sürüyor.

Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı         
11:23
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Netflix'in yeni Türk dizisi 'Bir Başkadır'ın ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi 'Bir Başkadır'ın ilk fragman yayınlandı         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi         
07:38
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 12:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei