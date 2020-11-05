Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 850 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 430 bin 467'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 193 artışla 7 bin 924 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1269 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 8 bin 378 artarak 184 bin 782'ye ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 20 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 401'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 401 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 49 bin 259, iyileşenlerin sayısı 2 bin 289 artarak 33 bin 459'a yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 401 vakanın görülmesiyle ülkede günlük tespit edilen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Ülkede 3 bin 260 kişi karantinada, 4 bin 489 kişi hastanelerde ve 2 bin 446 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 494 artarak 114 bini geçti.

Virüsten 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1873'e, iyileşenlerin sayısı 246 artarak 107 bin 139'a ulaştı.

Ülkede 340'ı çocuk 5 bin 223 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 148 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarına yurt dışına seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 535 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 61 bin 309'a çıktı.

Ülkede 528 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 52 bin 343'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1167'ye yükseldi.

Evlerinde 3 bin 746 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 430 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 153 artarak 67 bin 932'ye, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 artarak 579'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 111 artarak 65 bin 112 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 241 hastanın tedavisi sürüyor.