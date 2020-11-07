Son dakika... Ukrayna'dan ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik - Son Dakika

Son dakika... Ukrayna'dan ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik

07.11.2020 22:41
Son dakika... Ukrayna'dan ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Biden'ı ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik eden Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin her zaman güvenlik, ticaret, yatırım, demokrasi ve yolsuzlukla mücadelede iş birliği yaptığını ifade etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ukrayna'dan ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik - Son Dakika


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