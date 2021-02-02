Son dakika... Ukrayna'dan, Kırım'a fahri konsolosluk açan Nikaragua'ya yaptırım kararı - Son Dakika

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

Nikaragua'ya yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısı, 450 kişilik Ukrayna Parlamentosunda 322 vekil tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasa kapsamında, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararı uyarınca Nikaragu'ya ekonomik ve diğer alanlarda yaptırım uygulanacak.

Nikaragua, 2019'da, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda fahri konsolosluk açma kararı almıştı.