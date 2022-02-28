Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

28.02.2022 22:45
Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi. Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi. - KİEV

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı Son dakika haber | Rusya, Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı Son dakika haberi... Macaristan, Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacak Son dakika haberi... Macaristan, Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacak

Özgürlük, Ukrayna, Silah, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi - Son Dakika


Son Dakika
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:58 Ukrayna'ya Fransa iletti! Putin barış için şartlarını açıkladı
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 22:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement