Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" - Son Dakika
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Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım"

25.02.2022 19:00

Son dakika haberi... - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yaparak, müzakere masasını işaret etti.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yaparak, müzakere masasını işaret etti.

Rusya, Ukrayna saldırısına devam ederken çatışmaların 2'nci gününde Rus ordusu başkent Kiev'in kapılarına dayandı. Birçok kentte çatışmalar hızla devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına davet eden Zelenskiy, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na bir defa daha seslenmek istiyorum, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi. Bu savaşın Avrupa'ya karşı başlatılmış bir savaş olduğunu öne süren Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı bir savaşın başlangıcıdır. Avrupa'nın birliğine karşı, temel insan haklarına aykırı" diye konuştu.

Tüm dünyayı savaş karşıtı protestolara davet eden Zelenskiy, "Çıkın meydanlara, çıkın savaşın bitmesini talep edin. Bu bizim hakkımız, bu sizin hakkınız" diye çağrıda bulundu. Açıklamalarında Ukrayna ordusuna da seslenen Zelenskiy, "Güçlü durun, devletimizi koruyan her şey sizsiniz. Zafer Ukrayna'nın" dedi.

Putin'den müzakere yanıtı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım
Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım
Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım

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Vladimir Putin, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Putin'e çağrı: 'Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım' - Son Dakika


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