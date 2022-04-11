Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi

11.04.2022 14:24
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti.

Güney Kore parlamento oturumuna video mesaj gönderen Zelenskiy, Güney Kore'nin Rusya'dan gelen füzeleri engelleyebilecek tank, gemi gibi teçhizatının olduğunu belirterek Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını istedi.

Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahları elde ettiğinde sadece sivillerin hayatını kurtarmakla kalmayacak. Bu silahlar bir ulusu ayakta tutma fırsatı sunacak ve Rusya'nın saldırılarına karşı koyulmasına yardımcı olacak." dedi.

Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy, yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın bağımsızlığının, kültürünün, dilinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı ülkelerle hareket ederek Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Güney Kore, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
14:12 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!
14:06 Beşiktaş'da yaşanan değişimi Ceyhun Kazancı açıkladı! Larin, Pjanic ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor
14:01 Putin'in yeni generali Alexander Dvornikov için ilk yorum ABD'den geldi: Ukrayna'da gaddarlık yapan birisi
13:58 Mansur Yavaş "Bir belediye başkanı sadece işini yapmalı" derken İmamoğlu'nu mu kast etti?
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
13:55 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:27 İslam Memiş'ten ağızları açıkta bırakacak seçim tahmini: Erdoğan 4 ayda ekibini değiştirip erken seçime 'evet' diyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement