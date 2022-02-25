Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var"

25.02.2022 10:18
Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var"

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynanın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak, "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Twitter, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" - Son Dakika
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