Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Al-Muraikhi'yi Ukrayna ve çevresindeki durum hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Al-Muraikhi'ye Kırım Platformu konusunda da bilgi verdiğini aktaran Ceppar, Katar'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü minnettar olduklarını kaydetti.

Ukrayna, Katar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika

Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak

Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp

Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı