Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

09.03.2022 10:36
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" - Son Dakika
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