Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı" - Son Dakika
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Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı"

12.03.2022 14:21
Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı"

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'dez fazla kişinin bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'dez fazla kişinin bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı. - MARIUPOL

YORUMLAR
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34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! Rus ordusu, Ukrayna'daki Süleyman Camii yakınlarını bombalıyor! 34'ü çocuk, 86 Türk içeride mahsur Rus ordusu, Ukrayna'daki Süleyman Camii yakınlarını bombalıyor! 34'ü çocuk, 86 Türk içeride mahsur

Kanuni Sultan Süleyman, Dışişleri Bakanlığı, Mariupol, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: 'Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı" - Son Dakika
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