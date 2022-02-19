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Son Dakika | Ukrayna doğalgaz şirketi Naftogaz: "Lugansk'taki patlamayla ilgimiz yok" - Son Dakika

Son Dakika | Ukrayna doğalgaz şirketi Naftogaz: "Lugansk'taki patlamayla ilgimiz yok"

19.02.2022 14:18
Son Dakika | Ukrayna doğalgaz şirketi Naftogaz: "Lugansk'taki patlamayla ilgimiz yok"

Son dakika 3. sayfa haberi: Ukrayna'da devlete ait doğalgaz şirketi Naftogaz'ın yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'ta yer alan doğalgaz hattında gece saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna'da devlete ait doğalgaz şirketi Naftogaz'ın yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'ta yer alan doğalgaz hattında gece saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlamalar meydana gelmişti. Rusya yanlısı ayrılıkçılar patlamadan Ukrayna'yı sorumlu tutarak boru hatlarına sabotaj yapıldığını iddia etti. Ukrayna'da devlete ait doğalgaz şirketi Naftogaz'ın yöneticisi Yuriy Vitrenko ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı. Vitrenko, "Boru hattı 2014 yılından beri bizim kontrolümüzde değil. Ayrıca Ukrayna'nın söz konusu boru hattındaki yaşananlarla ilgisi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Naftogaz Genel Müdürü Sergiy Makogon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boru hattındaki patlamadan Ukrayna gaz sistemlerinin zarar görmediğini belirtti. Makogon, "Ukrayna'ya doğalgaz geçişinin bu hat üzerinden gerçekleşmediğini belirtmek isterim. Ukrayna doğalgaz sistemleri bu olaydan etkilenmedi" dedi. - KİEV

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Doğalgaz, Ukrayna, Medya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ukrayna doğalgaz şirketi Naftogaz: 'Lugansk'taki patlamayla ilgimiz yok' - Son Dakika


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