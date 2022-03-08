Ukrayna, Mıkolayiv'de Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdü - Son Dakika

- Ukrayna, Mıkolayiv'de Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdü

MIKOLAYIV - Ukrayna ordusu, Rus saldırıları altındaki Mıkolayiv ve Harkov'da Rus ordusuna ağır kayıplar verdirirken, Mıkolayiv'de Rus helikopteri düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13'üncü gününde geçici ateşkesin uygulandığı 5 şehir haricinde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Mıkolayiv semalarında saldırı için uçan Mi-24 tipi Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopteri düşürdü. Omuzdan atılan uçaksavarlar ile vurulan helikopter boş bir araziye düşerken helikopterin 2 mürettebatı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Cephane taşıyan Rus kamyonları ele geçirildi

Mıkolayiv'de ayrıca Ukrayna ordusu, Rus askerlerine cephane taşıyan 3 Rus askeri nakliye kamyonunu ele geçirdi. Yapılan ani baskınla ele geçirilen kamyonlara ve cephanelere el konulurken, Rus askerlerinin de Ukrayna askerleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Rus konvoyu pusuya düşürüldü

Ukrayna'nın Harkov kentinde ise Ukrayna askerleri, Rusya ait askeri konvoyunu pusuya düşürdü. Çok sayıda Rus askeri aracı Ukrayna birlikleri tarafından ele geçirilirken, en az 8 Rus askeri Ukrayna tarafından esir alındığı aktarıldı.

Harkov'da ayrıca, Ukrayna askerleri Rus birliklerine ait bir Rus zırhlısını ele geçirdi. Sağlam olarak ele geçirilen zıhlı araca Ukrayna bayrağı çekildi.