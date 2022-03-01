Son dakika... Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü

01.03.2022 22:22
Son dakika... Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü

Son dakika haber... Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Babi Yar'da 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekrarlanıyor." ifadesini kullandı.

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Ukrayna, Kiev, 112, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü - Son Dakika


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