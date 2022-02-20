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Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü

20.02.2022 12:41
Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Lugansk bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan çatışmada Pionerskoye bölgesinde bulunan 5 evin de zarar gördüğü belirtildi. Sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Donbass bölgesinde yaşayan halk paniğe kapılırken, Kiev- Moskova hattı daha da gerildi. - KİEV

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Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü - Son Dakika
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