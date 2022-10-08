Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı

08.10.2022 09:32

Ukrayna ordusu, Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım köprüsünü vurdu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev daha önceden yaptığı açıklamada, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde'' ifadesini kullanmıştı. Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü ve Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlaması açısından stratejik öneme sahipti.

Ukrayna ordusu Harkiv ve Herson cephelerinde ilerlemelerini devam ettirirken farklı bir cepheye de saldırı düzenledi. Ukrayna bu sabah, Kırım-Kerç Köprüsü'nü ve köprünün üstündeki demiryolunu havadan vurdu.

KIRIM VE RUSYA'YI BİRBİRİNE BAĞLIYORDU

Zelenski'nin danışmanlarından Mihaylo Podolyak, Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlayan köprü için daha önceden The Guardian'a verdiği söyleşide, gelecek 2-3 ay içerisinde Kırım'da son haftalarda görülen gizemli saldırıların" sürebileceğini söylerken, işgal altındaki bölgelerde ikmal hatlarını vurarak "Rus güçleri arasında kaos yaratacaklarını" belirtmişti.

''KIYAMET GÜNÜ GELECEK''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de konuya ilişkin daha önce, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde. Saklanmak çok zor olacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" açıklamalarında bulunmuştu.

''NEDENLER HAKKINDA KONUŞMAK ERKEN''

Kırımın ayrılıkçı Başkanı Danışmanı Oleg Kryuchkov, ''Kırım köprüsünde yangın oluştu , yakıt deposu yanıyor. Nedenler hakkında konuşmak henüz erken'' dedi. Avrupa'nın en uzun köprüsü olarak bilinen ve 3,6 milyar dolara mal olan Kırım Köprüsü yapıldığından beri milyonlarca insanın kullandığı, Rus mallarının dünyaya çıkış kapısı olan büyük bir rotaya dönüştü.

Köprüden ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Ukrayna ordusu bu sabah, Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet olur' dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
Son Dakika! Ukrayna ordusu bu sabah, Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet olur' dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
Son Dakika! Ukrayna ordusu bu sabah, Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet olur' dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
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SON DAKİKA: Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı - Son Dakika
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