Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü

31.03.2022 10:14

- Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü Ukrayna askerleri, Çernihiv'in Sloboda köyünü Rus askerlerinden kurtardı.

- Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü

ÇERNİHİV - Ukrayna askerleri, Çernihiv'in Sloboda köyünü Rus askerlerinden kurtardı.

Rusya-Ukrayna savaşında 36. güne girildi. Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv'e bağlı Sloboda köyünde yoğun çatışmaların ardından Rus ordusunu bölgeden püskürttü. Köydeki T-72B3 Rus tankının da yandığı görüldü.

Çernihiv, haftalardır bombalamasına rağmen Ukrayna savunmasını kırmayı başaramayan Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Moskova yönetimi, salı günü İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde karşılıklı güven inşa etmek için Kiev ve Çernihiv yönünde operasyonları azaltma kararı almıştı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, Moskova'nın söz vermesine rağmen Çernihiv'deki askeri hareketliliğin ve saldırıların azalmadığını ifade etmişti.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü - Son Dakika


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