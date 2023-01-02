Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı - Son Dakika
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Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı

02.01.2023 17:13

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus askerlerinin yoğunlukta olduğu Makiivka bölgesine Himar füzesiyle saldırıda bulunduğu belirtildi. Saldırı sonucu 63 Rus askeri yaşamını yitirirken Ukrayna tarafı 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında çok çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Makiivka şehrinde bulunan Rus askerlerinin bulunduğu geçici bölgeyi altı Himar füzesiyle vurduğunu duyurdu.

63 ASKER ÖLDÜ

Bakanlığın yaptığı açıklamada saldırı sonrası 63 Rus askerinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda zırhlı aracın da etkisiz hale geldiği belirtildi.

Son Dakika: Ukrayna, Rus askeri tesisini füzelerle vurdu; saldırıda 63 Rus askeri hayatını kaybetti
Olay yerinden olduğu iddia edilen bir kare

UKRAYNA: 400 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu bombardıman sonrası Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise hava saldırısı sonrası 400 Rus askerin öldürüldüğü öne sürüldü.

"AMERİKAN ROKETLERİYLE SALDIRI OLDU"

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞTA SON DURUM

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

"FÜZE TEHDİDİ UKRAYAN GELENİDE DEVAM EDİYOR"

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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