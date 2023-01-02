24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında çok çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Makiivka şehrinde bulunan Rus askerlerinin bulunduğu geçici bölgeyi altı Himar füzesiyle vurduğunu duyurdu.
Bakanlığın yaptığı açıklamada saldırı sonrası 63 Rus askerinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda zırhlı aracın da etkisiz hale geldiği belirtildi.
Söz konusu bombardıman sonrası Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise hava saldırısı sonrası 400 Rus askerin öldürüldüğü öne sürüldü.
Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.
Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya '63 askerimiz öldü' dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı - Son Dakika