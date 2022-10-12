Ayrıca Mıkolayiv bölgesinde, Rus güçlerince gönderilen 9 kamikaze insansız hava aracının da Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü - Son Dakika

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