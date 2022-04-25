Son Dakika | Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 215 çocuk öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 215 çocuk öldü

25.04.2022 10:56
Son Dakika | Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 215 çocuk öldü

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1500'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 215 çocuk öldü - Son Dakika


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