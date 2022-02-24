Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz

24.02.2022 12:57

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında eli silah tutan herkese Rusya'ya karşı ülkeyi savunmak üzere çağrıda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında eli silah tutan herkese Rusya'ya karşı ülkeyi savunmak üzere çağrıda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, 'Rusya Federasyonu askerleri topraklarımızı işgal etti. Cevabımız işgalciyi öldürmektir. Başkomutan, düşmana maksimum kayıp vermeyi emretti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri emri yerine getiriyor ve düşmana layık bir cevap veriyor. Elinde silah tutabilen herkesi ülke savunmasının bir parçası olmaya çağırıyoruz. Silahlanın. Yanınızda pasaport bulundurun. Cepheden operasyonel bilgiler her iki saatte bir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sayfasında ve Silahlı Kuvvetlerin web sitesinde yayınlanmaktadır. Biz güçlüyüz. Zafer bizim olacak' dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz

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Kaynak: DHA

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