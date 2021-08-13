Son dakika... Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor - Son Dakika

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 6 uçuş yaparak Isparta'da yangından etkilenen bölgelere 48 ton su boşalttığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 119 uçuşta 952 ton su boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün 6 uçuşta Isparta çevresinde yangından etkilenen bölgelere 48 ton su attığı belirtildi.
Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.
Kaynak: AA
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