Son dakika... Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı - Son Dakika

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.
Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.
Kaynak: AA
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