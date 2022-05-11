Son dakika haberi! Ukraynalı askerler Almanya'da obüs eğitimine başladı - Son Dakika

Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'ya PzH 2000 kundağı motorlu obüs verileceği kararını açıklanmasının ardından, Ukraynalı askerlerin Almanya'da 40 gün sürecek eğitime başladığı duyuruldu.

Almanya Savunma Bakanlığı, PzH 2000 obüs eğitimi alacak olan Ukraynalı askerlerin Polonya üzerinden Alman ordusuna ait bir uçakla Almanya'ya getirildiğini açıkladı. Ukraynalı 60'tan fazla askerin, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein'daki Bundeswehr topçu okulunda eğitime başladıkları duyuruldu.

Almanya'nın Ukraynalı askerleri eğitme kararının ardından, Almanya'nın Rusya- Ukrayna savaşında taraf olabileceği endişeleri üzerine Almanya Federal Meclisi tarafından "eğitim, uluslararası hukuka göre savaşa katılma anlamına gelemez" raporunu yayınlandı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşında taraf olduğu iddialarını reddederek, "Asker göndermiyoruz. İşte bu yüzden bu eğitim savaşta tarafı olmayı gerektirecek bir adım değil" açıklamasında bulundu.

Almanya ve Hollanda, Rus saldırılarına karşı savunma yapmak için 7'si Almanya'dan olmak üzere toplam 12 PzH 2000 kundağı motorlu obüslerin Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı.

(Mehmet Koca/İHA)