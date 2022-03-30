Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü - Son Dakika
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Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü

30.03.2022 12:36
Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü

Son dakika haber: UKRAYNA'dan kan kanseri tedavisi için 3 ay önce eşiyle Antalya'ya gelen emekli asker Valentyn Dunaiev (63), yatağında ölü bulundu.

UKRAYNA'dan kan kanseri tedavisi için 3 ay önce eşiyle Antalya'ya gelen emekli asker Valentyn Dunaiev (63), yatağında ölü bulundu. 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için İstanbul'a giden çiftin, savaş nedeniyle Antalya'ya dönüş yaptığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Larysa Dunaieva (59), eşi Valentyn Dunaiev'in yatakta hareketsiz yattığını görünce önce aile doktorunu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Valentyn Dunaiev'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dunaiev'in cansız bedeni, işlemlerin ardından morga götürüldü.

Emekli asker Valentyn Dunaiev'in kan kanseri tedavisi için 3 ay önce Antalya'ya geldiği, 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için eşiyle İstanbul'a gittikleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yeniden Antalya'ya döndükleri belirtildi. Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Larysa Dunaieva'nın, konsolosluk yetkililerinin vereceği bilgi doğrultusunda hareket edeceği kaydedildi. Çiftin kızlarının da savaş nedeniyle İsrail'e kaçtığı öğrenildi.

Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü
Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü - Son Dakika
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