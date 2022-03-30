Son dakika! Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü - Son Dakika

UKRAYNA'dan kan kanseri tedavisi için 3 ay önce eşiyle Antalya'ya gelen emekli asker Valentyn Dunaiev (63), yatağında ölü bulundu. 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için İstanbul'a giden çiftin, savaş nedeniyle Antalya'ya dönüş yaptığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Larysa Dunaieva (59), eşi Valentyn Dunaiev'in yatakta hareketsiz yattığını görünce önce aile doktorunu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Valentyn Dunaiev'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dunaiev'in cansız bedeni, işlemlerin ardından morga götürüldü.