Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist"

28.02.2022 14:56

Gelen son dakika haberine göre - Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist" Ukrayna'nın Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar.

- Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist"

KİEV - Ukrayna'nın Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, halk direnişini sürdürüyor. Sumskaya bölgesinde köyüne dönüp evine gitmek isteyen Ukraynalı bir kadın Rus askerleri tarafından durdurulmasına tepki gösterdi. Rus askerinin araçta oturan Ukraynalı kadınların yanına gelmesiyle başlayan diyalogda bir kadının, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem. Ben Ukrayna vatandaşıyım ve burada doğdum. Toprağımızda ne işiniz var? Neden babalarımızı, çocuklarımız öldürmeye geldiniz? Kimsiniz siz? Kadınlara karşı otomatik silahla duruyorsunuz. Sumi'ye neden geldiniz?" ifadelerini kullanarak Rus askere karşı çıktı.

Siviller Rus askeri konvoyunu elleriyle durdurdu

Çernihiv bölgesine bağlı Senkovka köyünde ise halk, Rus askerlerinin önüne geçerek çıplak elleriyle tankların ilerleyişini engelledi.

Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: Toprağımda ne işin var terörist
Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: Toprağımda ne işin var terörist
Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: Toprağımda ne işin var terörist

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Ukrayna, Rusya, İşgal, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: 'Toprağımda ne işin var terörist' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist" - Son Dakika
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