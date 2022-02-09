Üye Girişi
Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı

09.02.2022 21:52
Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı

Son dakika habere göre Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.

Muğla'nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.

Onlarca polis ekibini peşine takıp yaklaşık 40 dakika kaçan Fatih G. isimli şahıs, Adliye kavşağının üst kısmında 48 T 0022 plakalı taksiye çarpıp kaza yapınca yakalandı.

1,69 promil alkollü çıkan Fatih G'ye çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tepki gösterdi.

Kovalamaca sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. - MUĞLA

Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı
Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı

YORUMLAR
500

Tragger, Muğla, Polis, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Ula'dan kaçtı, Menteşe'de kaza yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement