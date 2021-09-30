Son dakika... 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesinde laf atma tartışmasında Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "30 Eylül 2021 tarihinde saat 00: 30 sıralarında, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu M.A. evine gittiği esnada, yolu üzerinde alkol alan 3 kişi ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada B.B. göğüs bölgesinden bıçakla yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayda sol kolundan bıçakla yaralanan şüpheli M.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İZMİR,