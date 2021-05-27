Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı'ndan (SİDA), ateşlenen güdümlü mermi hedefi başarıyla vurdu.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ULAQ SİDA, Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında füze atışı gerçekleştirdi. Antalya bölgesinde gerçekleştirilen ve Roketsan tarafından geliştirilen harp başlıklı CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi atışında, hedef büyük bir başarıyla vuruldu.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, füze atışından önce yapılan törende yaptığı konuşmasında, atış testlerinin tamamlanmasıyla artık dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme ve bu alanda Türk mühendisleri olarak dünyaya öncülük etme gayesinde olduklarını vurgularken tıpkı hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçları alanında da ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan da dünya askeri konjonktüründe yeniden yazılan doktrinlere Türkiye olarak öncülük ettiklerini belirterek 1 yıl önce başladıkları ULAQ SİDA'nın bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en kapsamlı deniz tatbikatı olan Deniz Kurdu 2021'de atış testlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, güdümlü mermi atışını gerçekleştirmek üzere denizde bulunan ULAQ SİDA harekete geçti ve Sahil Kontrol İstasyonu'ndan (SAKİ) yönetilerek atış alanına intikal etti. Atışa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı platformları da eşlik etti. Hedefin ULAQ üzerinde yer alan kameralar tarafından tespit edilmesinin ardından, CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi'nin atışı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir atışın hedefi tam isabetle vurmasının ardından yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarında da hayata geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu sistemlerin entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak çalışmaları destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz."

ULAQ SİDA özellikleri

ULAQ SİDA, Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, firkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN tarafından sağlanan 4 adet CİRİT ve 2 adet L-UMTAS Füze Sistemleri ile donatılan ULAQ SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatıldı. Bununla birlikte kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olan ULAQ, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yetenekler içeriyor.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve atış testleri başarı ile tamamlanan ULAQ Ailesi'nin SİDA versiyonunun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretimine başlanacak.