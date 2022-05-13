Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi

13.05.2022 11:29
Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında misafir etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında misafir etti.

Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Baş, misafirlerine yaş pasta ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.

Baş, devletin engelli bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Kaymakamlık olarak engelli kardeşlerimizin her alanda daha ferah bir seviyeye ulaşması için çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan da bulundu.

YORUMLAR
500
Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Haftasında 'Bilimden Sanata Engellilik' Paneli Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Haftasında 'Bilimden Sanata Engellilik' Paneli Ordu'da engelli bireyler unutulmadı Ordu'da engelli bireyler unutulmadı

Engelli, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement