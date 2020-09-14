Son dakika... Ulaş'ta çıkan yangında ahır ve odunluk kül oldu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesine bağlı Yapalı köyünde çıkan yangında ahır ve odunluk kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, gece saatlerinde Ulaş ilçesi, Yapalı köyünde meydana geldi. Fatih Kutluya ait ahır ve odunluk da sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler diğer yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında ahır ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS