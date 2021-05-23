Sivas'ın Ulaş ilçesinde dereye düşen inek, belediye itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.
Yenikarahisar Mahallesi Çetindere mevkisindeki dağ yamacında yaylımda olan inek, dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre aşağı yuvarlandı.
Uzun süre haber alamadığı için aramaya çıktığı ineğinin mahsur kaldığını gören Seyit Kara, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, kepçenin açtığı yoldan ineğe ulaştı.
İnek, mahsur kaldığı yerden yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kepçenin halatına bağlanılarak kurtarıldı.
İneğin sahibi Seyit Kara, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika