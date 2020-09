Koronavirüs döneminde darbe alan karayolu ulaşım sektörü toparlanmaya başlayarak filo yatırımlarına odaklandı. Bu çerçevede Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen ve bugünkü değeriyle 70 milyon TL'yi aşkın 33 adet yeni otobüs kara yolu yolcu taşımacılığı firmasına teslim edildi.

Türkiye'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Varan Turizm, filosuna Mercedes-Benz'ten satın aldığı 33 adet otobüs ekledi. Satışı gerçekleşen 33 adet otobüsün 27 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, 2 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD ve 4 adedi ise Mercedes-Benz Travego 15 SHD'den oluşuyor.

Batumlu: "Ulaşımda yılın en yüksek satış adetli teslimatını gerçekleştirdik"

2020 yılının en yüksek satış adedi ve bedeline sahip teslimatın gerçekleştirdiklerini belirten Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, söz konusu teslimatın koronavirüsten etkilenen ulaşım sektörüne olan umudu da gösterir nitelikte olduğunu kaydetti.

"Bu yatırım geleceğe duyulan inancı gösteriyor"

70 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen filo yenileme girişiminin sektör açısından önemine değinen Batumlu, "Fabrikamızda üretilen her bir aracın yüksek güvenlik standartları ile beraber yüksek konforu sunması ve bunu müşterilerimizin kullanım süreleri boyunca düşük işletim giderleri ile sağlamasını hedefleyerek üretiyoruz. Müşterilerimizin kullanımına sunulan ürünlerimizin yanı sıra finansman, ikinci el ve satış sonrası hizmetleri de kapsayarak onların oluşabilecek her türlü ihtiyaçlarına karşın çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu senenin en yüksek satış adedi olan 33 otobüs ile yaklaşık 70 milyon TL'lik bir yatırımın teslimat törenini gerçekleştirdik. Bu tarz yatırımlar bu dönemde çok kolay olmuyor. Ulaşım sektörüne koronavirüs salgını daha fazla etkiledi. Böyle yatırımların yapılmasının geleceğe olan inançtan geliyor" dedi.

Erdoğan: "Ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz"

Varan Turizm CEO'su Kemal Erdoğan, tüm dünyada yatırımların azaldığı bir dönemde aldıkları otobüslere yenilerini ekleyerek Türkiye'nin istihdamına katkı sağladıklarını söyleyerek, "Filomuza kattığımız yeni otobüslerimizle Türkiye'de ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Şirketimizin misyonu; ulaşım sektöründe Türkiye'nin beklediği, Türk halkına yakışır kalitenin ve güvenin öncüsü olmak ve bu şekilde ülke istihdamına ve verimliliğe imkan sağlamaktır. Bu kapsamda, güvenli, kaliteli, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkenin etkinlik ve verimlilik konularında öncü rol oynamak istiyoruz. Her sektörün pandemi döneminde birlik ve beraberlik içinde üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Özellikle ulaşım sektörü için çok zor zamanlar geçiriyoruz. Şirket olarak hijyen konusunda özenli ve çok kapsamlı önlemler aldık. Yolcularımızın içini ferah tutması ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyümeyi ikinci aşamaya aldık"

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan her bir aracın dolaylı ve direkt olarak 7 kişiye istihdam sağladığını anlatan Erdoğan, "Her otobüsü bir KOBİ gibi görebiliriz. Her otobüs yıllık yaklaşık 1,5 milyon liralık bir ciro oluşturur ve her bir araç 7-8 kişiye istihdam sağlar. Bu nedenlerle yatırımların uzun vadeli olarak düşünülmesi gerekir. Kısa süreli krizlerden etkilenmeyecek sistem oluşturulmalıdır. Bu yatırım önümüzdeki 50 yılı düşünerek hazırladığımız bir iş planı içerisinde yer alıyordu. Pandemi bunu yavaşlattı ama engellemedi. Pandemide kendimizi güçlü, verimli ve etkin kılacak yöntemler üzerine odaklanıyoruz, büyümeyi ikinci aşamaya aldık" dedi.

Bu otobüslerle beraber hem altyapı hem de araç olarak yaptıklarını toplam yatırımın 100 milyon liranın üzerine çıktığını söyleyen Erdoğan, pandeminin bitmesiyle bu rakamı iki katına çıkarabileceklerini belirtti. - İSTANBUL