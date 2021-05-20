Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor" - Son Dakika

Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor"

20.05.2021 20:04

Son dakika haberleri: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor" Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının yarın hizmete alınacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor"

İSTANBUL - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının yarın hizmete alınacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın açılacak Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Kuzey Marmara Otoyolumuz tüm çağdaş projelerimiz gibi milletimize armağan olsun. Zira bizim insanımız her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layıktır. Bu çağdaş ve konforlu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza ve uluslararası misafirlerimize şimdiden keyifli sürüşler hayırlı yolculuklar dileriz. Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edeceği bir törenle resmen hizmete açacağız" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin her noktasından kolayca erişilebilir bir şekilde, bağlantıyolları, köprüleri, viyadük ve tünelleriyle bir bütün sistem olarak inşa edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, İstanbul'un güney kesimlerinde yaşanan büyüme şehrimizin yaşam kalitesini düşürmekle kalmamış, yer yer hayatı çileye dönüştürmüştür. Bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen Metro projelerimizle, Marmaray'la Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir" ifadelerini kullandı.

Otoyolun yapımına ilişkin verileri paylaşan Karaismailoğlu, "10,2 km uzunluğundaki 7nci kesimin kalan 9,1 km'lik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdik ve hizmete alıyoruz. 8,73 km'si ana gövde, 0,43 km'si bağlantı yolu olan bu kesim Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçmekte, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'nabağlanmaktadır. Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde; 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Proje bünyesinde ayrıca 2 adet tünel işletme merkezi yer almaktadır. Bu kesimin en önemli yapısı olan ve İstanbul'un en uzun tüneli özelliğine sahip olacak 2x4 şeritli Cebeci Tüneli, aç-kapa yapıları dahil sol tüpü 3 bin 815 metre, sağ tüpü 4 bin 5 metre olmak üzere toplam 7 bin 820 metre uzunluğundadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor. Bu kesimi hizmete açarak; Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesine bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, Hasdal Kavşağı ile de Alibeyköy-Hasdal mevkiinde mevcut 2. Çevreyoluna entegrasyon sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevreyolunu kullanarak gelen araçların, İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy'e ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştıracağız. 2. Çevreyolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve emniyetli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturacağız. 7. kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir içi trafik hacmine sahip olan mevcut 2. Çevreyoluna alternatif hızlı, emniyetli ve konforlu yeni bir ulaşım koridorunu tamamladık. Özellikle pik saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıpları engellenecektir" şeklinde konuştu.

Her geçen gün büyüyen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Hadımköy(Nakkaş)-Başakşehir kesimini de dahil ettik. 13 Nisan 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 45 km'lik bu kesim ile birlikte otoyolun toplam uzunluğu 443,4 km'ye ulaşacaktır. Yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Hadımköy (Nakkaş)- Başakşehir otoyoluna 7. Kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanmasıyla 2. Çevreyolu ile Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacaktır. Yine otoyolumuz, İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarken; ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı, Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlanmıştır. Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak,

İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi de kısalacaktır. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolları ile birleşen otoyol; mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltmıştır.

Dini bayramlar gibi uzun süreli tatillerde İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve tatil sonunda Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut TEM otoyolu ve D-100 Karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilmiştir. Ayrıca bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacaktır.

Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer "çevre dostu proje" olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor
Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor
Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor
Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor

TEM Otoyolu, Başakşehir, Habipler, Marmara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor' - Son Dakika


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