WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı - Son Dakika
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WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı

25.10.2022 11:59

WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Servislerdeki kesinti global kaynaklı" açıklaması yapıldı.

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal haberleşme uygulamaları arasında bulunan WhatsApp'ta meydana gelen sorun, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta yaşanan sorun hakkında Ulaştırma Bakanlığı ve WhatsApp'ın bağlı olduğu şirketten de art arda açıklamalar geldi.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye'deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

"EGEMEN DEVLETLERE KARŞI SORUMLULUKLARI VAR"

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.

META: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta Şirketi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Meta tarafından yapılan açıklamada "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
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Whatsapp, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı - Son Dakika
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