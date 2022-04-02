Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

02.04.2022 13:55

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Karaismailoğlu, kentteki temasları kapsamında Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş ile görüşen Karaismailoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğle namazını onarımı yeni tamamlanan tarihi Yeni Cami'de kılan Bakan Karaismailoğlu, çevredeki esnafı ziyaret etti, sorunları dinleyip talepleri aldı.

Bakan Karaismailoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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