Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı - Son Dakika

Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

09.11.2020 14:08
Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı, System.String[]

Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının ekim ayında 8 milyon 874 bin 609 olduğunu açıkladı.

Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının ekim ayında 8 milyon 874 bin 609 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, 2020 yılının ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu. Söz konusu ayda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 2 MİLYON YOLCU KULLANDI İstanbul Havalimanı'nda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ilk 10 aylık dönemde, turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplamda 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi.

ANKARA, -


Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı
Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

İstanbul, Ekim, Uçak, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe         
14:45
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Sahte dişçiler Sahte dişçiler "Kalp gözümüz açık, oğlunda cin var" dedikleri eczacıyı 800 bin lira dolandırdı         
10:54
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:55:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei